Dal Nord/Ovest, Incidente in corso Massimo d'Azeglio: 41enne muore sul cantiere di Torino Esposizioni

Cronaca dal Nord Ovest | 18 ottobre 2025, 09:46

L’equipe dell’ambulanza medicalizzata lo ha trovato in arresto cardiaco. Vani i tentativi di rianimarlo

Ancora una vittima sul lavoro. Questa mattina, sabato 18 ottobre, in corso Massimo D’Azeglio 17, un operaio di 41 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto all'interno del cantiere di Torino Esposizioni. Le cause dell’incidente non sono ancora note e saranno oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica e verificando il rispetto delle misure di sicurezza attraverso gli operatori dello Spresal.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero pochi minuti prima delle 8: l’equipe dell’ambulanza medicalizzata lo ha trovato in arresto cardiaco, presumibilmente a causa di un evento traumatico avvenuto durante l’attività in cantiere.

Nonostante le manovre di rianimazione, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. 

Nonostante resti ancora da chiarire il contesto si tratta di un'altra vittima sul lavoro in città, dopo i molti casi registrati a Torino nell'ultimo anno. 

red.torino, s.zo.

