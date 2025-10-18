Zumaglia, Vigili del Fuoco soccorrono ciclista

I Vigili del Fuoco oggi sabato 18 ottobre stanno intervenendo in questi minuti nei sentieri di Zumaglia per soccorrere un signore in bicicletta che ha perso l’orientamento mentre rientrava a casa.
L’uomo, che si trova in buone condizioni di salute, ha chiamato personalmente il 112, spiegando di stare bene ma di non riuscire a ritrovare la strada.
Le squadre di soccorso stanno raggiungendo la zona indicata per localizzare il ciclista e accompagnarlo in sicurezza fuori dal percorso boschivo.
Dalle prime informazioni non risultano ferite né emergenze sanitarie, ma soltanto disorientamento dovuto alla complessità dei sentieri dell’area collinare.