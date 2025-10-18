 / CRONACA

CRONACA | 18 ottobre 2025, 19:55

Zumaglia, Vigili del Fuoco soccorrono ciclista

Sembra che l'uomo sia in buone condizioni di salute

Zumaglia, Vigili del Fuoco soccorrono ciclista foto archivio

Zumaglia, Vigili del Fuoco soccorrono ciclista foto archivio

I Vigili del Fuoco oggi sabato 18 ottobre stanno intervenendo in questi minuti nei sentieri di Zumaglia per soccorrere un signore in bicicletta che ha perso l’orientamento mentre rientrava a casa.

L’uomo, che si trova in buone condizioni di salute, ha chiamato personalmente il 112, spiegando di stare bene ma di non riuscire a ritrovare la strada.

Le squadre di soccorso stanno raggiungendo la zona indicata per localizzare il ciclista e accompagnarlo in sicurezza fuori dal percorso boschivo.

Dalle prime informazioni non risultano ferite né emergenze sanitarie, ma soltanto disorientamento dovuto alla complessità dei sentieri dell’area collinare.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore