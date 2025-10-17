Pichetto: "A Ranucci e alla redazione di Report piena solidarietà"

“L’attentato contro l’auto del giornalista Sigfrido Ranucci rappresenta un grave e inaccettabile tentativo di intimidire chi ogni giorno esercita con coraggio il proprio diritto dovere di informare. In una democrazia matura, fondata sulla libertà di stampa e sul pluralismo dell’informazione, episodi come questo non possono e non devono trovare spazio. A Ranucci e alla redazione di Report va la piena solidarietà e la più ferma condanna per un gesto che offende i valori fondamentali della nostra Repubblica e la libertà di tutti”.

Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, esponente di Forza Italia, Gilberto Pichetto.