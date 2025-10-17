Biella Corse protagonista a Sanremo: presenti equipaggi di tutte le categorie

Si corre in Liguria, questo fine settimana, il Rally di Sanremo: gara valida per l’ERT (European Rally Trophy, 72° Rally Sanremo), per il CRZ (Trofeo Rally di Zona, 15° Sanremo Leggenda), per il CIRAS (Campionato Italiano Rally Auto Storiche, 40° Sanremo Rally Storico) e per il CIRASR (Campionato Italiano Rally Auto Storiche di Regolarità, 39ª Coppa dei Fiori).

Rally Sanremo

Al via del 72° Rally Sanremo ci saranno anche due equipaggi e un navigatore Biella Corse.

Il primo equipaggio è formato da Christian Casadei e Nadir Bionaz, in gara con la Lancia Ypsilon (gruppo RC4N, classe Rally4) n. 34.

A seguire, con il n. 44, partiranno – come da programma di stagione – Fabrizio Lovati e Luca Pieri, di nuovo insieme sull’abituale Renault Clio S1600 (gruppo RC3N, classe S1600).

Infine, il navigatore Harshana Ratnayake gareggerà al fianco del pilota Tommaso Paleari Henssler sulla Toyota GR Yaris (gruppo RC3N, classe R1T Naz. 4x4) n. 56.

Sanremo Leggenda

Nel 15° Sanremo Leggenda sarà al via il navigatore della Scuderia Tiziano Pieri, a fianco del pilota Filippo Serena su Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) n. 209.

Sanremo Rally Storico

Al via del 40° Rally Sanremo Storico ci sarà, gradito ritorno in gara, il navigatore Stefano Bruno-Franco, che affiancherà il pilota Sandro Rossi su Renault 5 GT Turbo (4° raggruppamento, periodo J1, gruppo A, classe 2000) n. 25.

Coppa dei Fiori

C’è un equipaggio Biella Corse anche nella 39ª Coppa dei Fiori, gara di regolarità a media che si correrà nell’ambito del Rally Sanremo 2025. Nella categoria “Media 50”, con il n. 314, partiranno Gabriele Lovazzano e Ferdinando Morra su Autobianchi A112 Elegant (IV raggruppamento, classe 1).

La gara

Il rally partirà da Sanremo nel primo pomeriggio di sabato 18 ottobre e si concluderà nel pomeriggio di domenica 19.

Sabato i concorrenti affronteranno quattro prove cronometrate: “Porto Sole” (2,56 km), “Carpasio-Ville S. Pietro” (14,72 km), “Cesio-Caravonica” (6,36 km) e “Aurigo-Rezzo” (18,30 km).

Domenica invece si sfideranno sui tracciati “Vignai” (14,23 km), “Ghimbegna-San Romolo” (10,51 km), “San Romolo-Perinaldo” (6,14 km) e “Semoigo-Bajardo” (7,36 km), tutti da ripetere due volte.

In totale, gli equipaggi del Rally Sanremo percorreranno 381,43 km, di cui 118,42 km in prova speciale.

Per le gare “a seguire”:

i partenti del 15° Sanremo Leggenda affronteranno 297,14 km, di cui 70,56 km di prove speciali;

i partecipanti al 40° Rally Storico percorreranno 458,39 km, di cui 123,54 km in prova speciale;

i concorrenti della Coppa dei Fiori copriranno 371,97 km, di cui 99,367 km cronometrati.

Le gare dello scorso fine settimana

Sono giunti al traguardo entrambi i navigatori Biella Corse impegnati lo scorso weekend al 42° Rally Città di Bassano.

Ottima gara per Hervé Navillod, in auto con il pilota Filippo Gelsomino su Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5 Nazionale): vittoria di classe, 21° di gruppo e 27° assoluto. Grazie a questo risultato l’equipaggio è saldamente al quarto posto nella classifica del Trofeo N5 2025, quando manca ancora una gara – il Rally del Brunello – e la finale (a coefficiente doppio), in cui tutto potrà ancora succedere.

A Bassano era presente anche la navigatrice Francesca Belli, a fianco del pilota Maurizio Ferrarol, su Renault Clio (gruppo RC5N, classe Rally5): sesti di classe, settimi di gruppo e 70° assoluto.