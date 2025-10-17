Oltre 1600 visitatori alla IX edizione di Fatti ad Arte

Successo per la IX edizione di Fatti ad Arte, l’appuntamento dedicato all’Alto Artigianato e ai mestieri d’arte, che si è tenuta dal 10 al 12 ottobre 2025 a Biella Piazzo, nelle sale delle Dimore storiche di Palazzo La Marmora e Palazzo Ferrero.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione omonima e promossa dalle due Associazioni di categoria Confartigianato Biella e CNA Biella, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione CRT, Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Pimonte, Regione Piemonte in collaborazione con ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane), OMA (Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze) e Fondazione Cologni Mestieri d’Arte, FAI e FAI Giovani.

“Un’edizione che ha registrato oltre 1600 visitatori nella sua totalità e, nella sola nella giornata di sabato, con un incremento del 60% rispetto all'anno precedente. Domenica, con la difficoltà delle strade chiuse che hanno isolato il territorio biellese, si è invece registrato un mantenimento degli ingressi, in linea con i dati della scorsa edizione”, commenta Annalisa Ramazio, presidente dell’associazione Fatti ad Arte.

Un riconoscimento importante in termini di apprezzamenti e di numeri per le mostre aperte il 20 settembre, racconta Fabrizio Lava, Responsabile Attività Espositive.

“Per questa edizione abbiamo scelto un trittico che esplora i temi della creatività, della sostenibilità e del design artigianale, con le opere di tre artisti di fama internazionale: Francesco Maria Messina con la mostra “La natura diventa design” Silvia Levenson con “Who in the world am I?” e Claudy Jongstra.“Arte e Ecologia: sul filo di lana”. “

Francesco Alberti racconta così il rapporto tra dimore storiche e artigianato: “Con la presenza a Fatti ad Arte dell’ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane, e di artigiani la cui attività è legata in modo particolare con la manutenzione ed il restauro per assolvere il difficile compito di tutelare in tutte le sue forme, si cosi vuole evidenziare il dialogo che da sempre esiste tra le Dimore Storiche e l’Artigianato.”

Apprezzati gli interventi istituzionali di Anna Pisani del Comune di Biella, Giancarlo Petrini della Fondazione CRB. Delio Zanzottera - CNA Piemonte e in modo particolare Cristina D’Ercole - Camera di Commercio e di Pilar Lebole di OMA (Osservatorio Mestieri d’Arte) di Firenze.

Il Presidente CNA Biella Andrea Valentini: “Siamo molto soddisfatti dell’edizione appena conclusa di Fatti ad Arte. Ancora una volta, abbiamo toccato con mano una qualità altissima negli espositori, che ogni anno riescono a sorprenderci e a superarsi.

I numeri parlano chiaro: oltre 1.600 visitatori hanno attraversato gli spazi della manifestazione, dimostrando un interesse crescente verso l’artigianato artistico e di eccellenza.”



Soddisfazione che emerge anche dalle parole di Cristiano Gatti, Presidente di Confartigianato Biella: “Con grande soddisfazione anche Confartigianato Biella annuncia la conclusione della nona edizione di “Fatti ad Arte” un evento che ha saputo raccontare il valore profondo dell’artigianato artistico italiano attraverso l’incontro diretto con i suoi protagonisti: gli artigiani.”

L'evento ha ospitato Maestri Artigiani da tutta Italia. Tra questi, Michaela Vargiu dalla Sardegna con le sue borse e home design; Giuliano Foca da Spoleto con accessori in pelle e laboratorio artigianale; Silvia Fabbri da Bologna con occhiali di design realizzati a mano; "Mastro De Paja" da Pesaro con pipe fatte a mano; l'orafo Gianmaria Donini di Manerbio (BS) e tanti altri (in totale 30 artigiani).

Era presente anche LILT Biella con il progetto “La Moda porta la prevenzione”, realizzato con la collaborazione di Vitale Barberis Canonico e grazie alle competenze sartoriali degli studenti dell'ITS Academy Sistema Moda – TAM.

“Ringraziamo di cuore tutti gli artigiani che hanno esposto le loro opere, condividendo con passione non solo oggetti, ma storie, gesti e competenze tramandate e rinnovate. Un grazie speciale va anche ai visitatori, ai sostenitori, ai partner e a chi ha lavorato con impegno alla realizzazione dell’evento. Per tutta la durata i visitatori hanno potuto vedere gli artigiani all’opera, conoscere i processi lavorativi che danno origine ai manufatti e alla bellezza del fatto a mano in bottega. In particolare al primo piano di Palazzo La Marmora, nel salone affrescato dai Galliari, erano presenti le postazioni dell’ADSI, e di artigiani che dedicano la loro attività alla manutenzione ed al restauro delle antichità in tutte le loro forme, per lo stretto legame tra Dimore Storiche ed il mondo dell’artigianato”. E proprio sugli artigiani presenti si è voluto soffermare Edna Bona, Responsabile eventi Palazzo La Marmora.

L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno, così come emerge dalle parole di tutto il team organizzativo: “Adesso guardiamo avanti: la decima edizione ci aspetta, e siamo già al lavoro con entusiasmo e determinazione. Siamo certi che anche il prossimo anno sapremo alzare ancora l’asticella e rendere omaggio, con ancora più energia, alla bellezza e alla maestria dell’artigianato italiano.”



