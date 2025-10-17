 / CRONACA

Biella Favaro, uomo cade in un dirupo durante la fuga, un secondo fermato FOTO

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, 118 e Soccorso Alpino

Tenta di sfuggire alle forze dell'ordine e cade in un dirupo FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

AGGIORNAMENTO DELLE 15,24

Con l'uomo che è stato trasportato in ospedale c'era  anche un secondo uomo, che invece è stato fermato e portato via dalle forze dell'ordine.

Seguiranno aggiornamenti. 

I FATTI

Intervento di emergenza nei boschi lungo via Santuario d’Oropa a Biella Favaro nel primo pomeriggio di oggi venerdì 17 ottobre, dove un uomo sulla trentina è caduto in un dirupo mentre tentava di sfuggire ai Carabinieri durante un'attività di controllo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118, Polizia Locale con l'unità cinofila Lana e Soccorso Alpino, che hanno prestato immediato soccorso alla persona. L’uomo è stato trasportato in codice giallo per le cure del caso.

La situazione è in evoluzione e gli accertamenti da parte delle autorità competenti sono in corso.

Tenta di sfuggire alle forze dell'ordine e cade in un dirupo FOTO Mattia Baù per newsbiella.it

