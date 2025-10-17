Si dà alla fuga e tenta di investire un Carabiniere, scatta l'arresto per un 45enne biellese

Arresto movimentato ieri giovedì 16 ottobre per i Carabinieri della Compagnia di Biella, con numerose pattuglie impegnante. Tutto è iniziato verso mezzogiorno quando una pattuglia della Stazione di Occhieppo ha incrociato un motociclo, riconoscendo l’uomo alla guida, con numerosi precedenti ma soprattutto con la patente sospesa ed il mezzo sequestratogli tempo prima. Il capo pattuglia gli ha dato l’alt e l’uomo ha finto di fermarsi per poi ripartire a tutta velocità tentando di investire il Carabiniere che è caduto a terra ferendosi lievemente. Dato l’allarme, la Centrale Operativa ha inviato in zona tutte le pattuglie in circuito, tra cui personale in abiti civili. Alle ricerche ha partecipato anche il militare ferito che non ha mollato la presa e dopo una ventina di minuti una pattuglia lo ha rintracciato e bloccato all’interno di una banca a Verrone, dove affermava di dover effettuare un bonifico, mentre la moto è stata ritrovata seminascosta tra gli arbusti vicino al cimitero di Benna.



L’uomo, un 45 enne italiano residente in provincia, è stato quindi arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale” e “lesioni aggravate” e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Biella, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.



Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato.