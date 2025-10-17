 / CRONACA

CRONACA | 17 ottobre 2025, 13:16

Salussola, soccorso 75enne nei boschi

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118

Salussola, soccorso 75enne nei boschi, foto archivio

Salussola, soccorso 75enne nei boschi, foto archivio

Intervento nella tarda mattinata di venerdì 17 ottobre nei boschi di Salussola per soccorrere un uomo che sembra fosse uscito di casa per andare a cercare funghi. 

L’uomo, 75 anni, ha richiesto aiuto dopo essersi reso conto di non riuscire più a camminare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dal 118, che hanno rintracciato l'uomo e lo hanno affidato al personale sanitario.

Durante le operazioni di soccorso sono state allertare anche le Ferrovie dello Stato visto che l'uomo si trovava nei pressi della stazione.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore