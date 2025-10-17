Salussola, soccorso 75enne nei boschi

Intervento nella tarda mattinata di venerdì 17 ottobre nei boschi di Salussola per soccorrere un uomo che sembra fosse uscito di casa per andare a cercare funghi.

L’uomo, 75 anni, ha richiesto aiuto dopo essersi reso conto di non riuscire più a camminare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dal 118, che hanno rintracciato l'uomo e lo hanno affidato al personale sanitario.

Durante le operazioni di soccorso sono state allertare anche le Ferrovie dello Stato visto che l'uomo si trovava nei pressi della stazione.