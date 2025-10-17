Rievocazioni, dimostrazioni di scherma, costumi d'epoca: il Medioevo rivive a Castelletto Cervo

Banchi didattici interattivi sugli antichi mestieri. Rievocazioni in abiti storici. Arti e saperi del passato. Dimostrazioni di scherma, oltre a visite e concerti. Tutto questo è in programma domenica 19 ottobre, a partire dalle 14.30, al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo. Un'occasione per vivere appieno l'atmosfera del Medioevo.