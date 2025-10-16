Pallavolo, ecco il calendario del Salussola Volley

La Mercatino Franchising Biella Salussola Volley è lieta di annunciare la pubblicazione ufficiale del calendario per la stagione sportiva 2025/26 del campionato di Prima Divisione Maschile di pallavolo.

L'attesa è terminata, e la prima squadra è pronta ad affrontare un nuovo, stimolante percorso agonistico. Il calendario completo è disponibile da oggi sui canali social ufficiali. La stagione si preannuncia ricca di sfide avvincenti, che vedranno gli atleti impegnati a difendere i colori sociali con dedizione e passione.

Entrambi il presidente, Michael Balasso, ed il vicepresidente, Mattia Gaio, hanno espresso grande entusiasmo: "L'uscita del calendario segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione. Abbiamo lavorato duramente in fase di preparazione e di mercato per allestire una squadra competitiva e siamo impazienti di vederla all'opera. L'obiettivo è offrire al nostro pubblico uno spettacolo di alto livello e raggiungere traguardi importanti."

La società desidera inoltre rivolgere un caloroso invito a tutti i sostenitori, gli appassionati di pallavolo e la cittadinanza a essere parte integrante di questa nuova avventura. Il supporto del pubblico è fondamentale e rappresenta il settimo uomo in campo. L'invito è di seguire numerosi le partite in casa, che si disputeranno presso la Palestra Comunale di Salussola in Piazza monsignor Oscar Lacchio, per sostenere i ragazzi e rendere il campo casalingo un fortino inespugnabile, e in trasferta, dove la presenza dei tifosi sarà un'iniezione di fiducia e un segnale di grande unità.