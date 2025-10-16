Borriana celebra San Sulpizio: inaugurata la targa dedicata all'Anmil FOTO

Domenica si è svolta la tradizionale festa di San Sulpizio, che quest’anno ha assunto un significato particolarmente toccante grazie alla cerimonia di inaugurazione della targa dedicata all’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), in occasione della Conferenza nazionale in ricordo delle vittime sul lavoro.

La giornata si è aperta con la Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Sulpizio, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Al termine della celebrazione, nel piazzale antistante la chiesa è stata scoperta la targa commemorativa, un segno di riconoscenza verso tutti coloro che hanno perso la vita o hanno subito gravi infortuni durante il lavoro.

Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente della Provincia, la consigliera regionale Verzella, numerosi sindaci del territorio e il consigliere nazionale dell’ANMIL, Fabio Schiabta, che ha ricordato l’importanza della sicurezza sul lavoro e la necessità di mantenere viva la memoria delle vittime per promuovere una cultura della prevenzione.

Nel pomeriggio, la festa ha assunto un tono più gioioso con la consueta castagnata preparata dal gruppo Alpini e, a seguire, con il corteo delle maschere internazionali, che ha animato le vie del paese portando colori, musica e allegria, coinvolgendo grandi e piccoli in un clima di amicizia e condivisione.