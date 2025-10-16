Musica e colori per l'anima": a Candelo due eventi all'insegna dell'arte

Un doppio appuntamento all’insegna dell’arte e dell’emozione attende il pubblico candelese. L’associazione Culturalmente – Associazione Culturale Biellese ETS, con il patrocinio del Comune di Candelo, presenta due eventi che intrecciano musica, pittura e sensibilità: il concerto esperienziale di Emiliano Toso e la mostra di acquerelli di Wilma Camatti, entrambi raccolti sotto il titolo “L’Emozione del Colore”.

Il concerto “Gli Acquerelli di Translational Music”

Il primo appuntamento è in programma giovedì 17 ottobre alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Candelo (BI).

Il biologo e compositore Emiliano Toso proporrà un concerto esperienziale a 432 Hz dal titolo “Gli Acquerelli di Translational Music”, in occasione dell’inaugurazione della mostra “L’Emozione del Colore”.

L’evento, già sold out, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva in cui musica e colore si fondono in un dialogo profondo tra scienza, arte e percezione.

La mostra “L’Emozione del Colore” di Wilma Camatti

Dal 18 al 26 ottobre, il Ricetto di Candelo, nelle Cantine di Crono (1ª rua), ospiterà la mostra di Wilma Camatti, intitolata “L’Emozione del Colore”.

Gli acquerelli dell’artista «avvolgono lo sguardo interiore di chi osserva», creando una sintonia profonda con le melodie di Emiliano Toso, intonate anch’esse a 432 Hz.

Un percorso visivo ed emozionale che invita a esplorare il legame tra suono e colore, corpo e spirito.

Si ricorda che l'ingresso è libero.