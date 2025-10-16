Pettinengo, sardi a Biella nelle immagini di Su Calendariu 2025, Ottobre

L’Oratorio di San Grato d’ Aosta e Sant’Eusebio da Cagliari, a Canton Gurgo in Pettinengo, è luogo di cultura e di scambio di esperienze, oltre che sede di preghiera. Affidata dalla Curia di Biella alla comunità dei Sardi, la seicentesca chiesa è stata negli anni restaurata e restituita all’uso della collettività. Ivi, convegni, mostre, concerti ed eventi conviviali, con il contributo decisivo degli abitanti della frazione, evidenziano oggi tematiche sulla migrazione, intesa come evento umano e culturale capace, come pochi altri, di unire genti e culture molto diverse tra loro, nel nome dell’uguaglianza e del rispetto della diversità, senza rinuncia al reciproco passato.