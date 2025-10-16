Esperienze senza confini: a Valdengo torna l’Erasmus Day 2025

“Esperienze senza confini”: è questo il titolo dell’edizione 2025 dell’Erasmus Day promosso dal Consorzio delle Alpi, in programma sabato 18 ottobre alle ore 9.00 presso l’auditorium comunale di Valdengo, in via Roma 105.

L’iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, rientra nella settimana europea dedicata agli Erasmus+ Days, che ogni anno celebra e diffonde i valori di cooperazione, cittadinanza e crescita condivisa promossi dal programma Erasmus+.

Il Consorzio delle Alpi, accreditato Erasmus+ dal 2020, è composto dall’Istituto Comprensivo di Andorno Micca (capofila) e dagli istituti comprensivi di Pray, Valdengo e Valdilana-Pettinengo. L’obiettivo dell’evento è condividere con la comunità le esperienze e i risultati delle mobilità svolte da studenti, docenti e personale scolastico, mostrando come i progetti Erasmus+ abbiano avuto un impatto positivo sia sul piano personale che su quello collettivo.

Il programma

La giornata si aprirà alle 8:45 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 9:00 dai saluti istituzionali.

Alle 9:15 prenderà il via la sessione “Oltre i numeri”, con riflessioni sui feedback raccolti dai partecipanti alle mobilità 2024/25.

Dalle 9:30 alle 11:30 spazio a “Destinazione: esperienza”, un momento dedicato ai corsi strutturati, alle mobilità del personale scolastico e agli interventi degli studenti che racconteranno il loro primo Erasmus+. Saranno proiettati video, immagini e testimonianze dirette, seguite da un focus sul job shadowing – esperienze di formazione e scambio professionale – con il significativo titolo “Quando non è mai troppo tardi per imparare”.

Al termine dell’incontro è previsto un rinfresco.

A presentare l’evento sarà Emanuela Boffa Ballaran, ambasciatrice scuola Erasmus+, che guiderà il pubblico attraverso le esperienze vissute dai protagonisti del progetto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto europeo degli #ErasmusDays, che nel 2025 celebrano il motto “Live our values, inspire our future”, invitando studenti e insegnanti a “vivere i valori comuni per ispirare il futuro”.