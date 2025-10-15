 / Ultim'ora

Ultim'ora | 15 ottobre 2025, 21:55

Veneto, la mossa di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province"

Veneto, la mossa di Zaia: &quot;Mi candido capolista in tutte le province&quot;

(Adnkronos) - ''Se sono un problema, allora cercherò di diventare un problema reale... Ho una soluzione per essere un problema reale: mi candido capolista in tutte le province...''. Lo ha detto il governatore uscente Luca Zaia stasera a Padova alla presentazione della campagna elettorale di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. 

"Voglio dire ancora una cosa. Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì...''. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, parlando a Padova per aprire la campagna elettorale di Alberto Stefani.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore