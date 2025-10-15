This is me torna stasera 15 ottobre su Canale 5: ospiti della prima puntata

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con 'This is me', un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti. Lo show celebra talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. I protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione.

L'appuntamento di domani vede sul palco la partecipazione di fuoriclasse del calibro di Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović e Gigi D’Alessio. Presenti anche la bandiera italiana del tennis campionessa degli Us Open 2015, Flavia Pennetta, il poliedrico attore, regista, cantante e showman Christian De Sica, le leggende italiane dello sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, l’eccellenza della danza nel mondo Eleonora Abbagnato e la brillante ironia di Vincenzo De Lucia.

A raccontarsi in questa prima puntata saranno Zlatan Ibrahimović, icona mondiale del calcio e simbolo di carisma e determinazione, vincitore di oltre trenta trofei e realizzatore di più di cinquecento goal nei club più prestigiosi d’Europa. Laura Pausini, straordinaria pop star di fama internazionale con oltre 70 milioni di album venduti. Ha all’attivo più di 220 dischi di platino e ha vinto premi di prestigio mondiale tra cui un Golden Globe e un Grammy. E Gigi D’Alessio, seguitissimo cantautore e musicista che ha collezionato 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino e che con le sue canzoni continua a unire e coinvolgere intere generazioni e a riempire gli stadi e le piazze sia in Italia che all’estero. Solo nel 2025 ha registrato sold out con oltre 100.000 persone presenti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e in varie città europee, tra cui Bruxelles, Zurigo, Malta e Tirana.

Non mancheranno Alberto Tomba, campione olimpico di sci in grado di trasformare ogni gara in un evento nazionale che teneva incollata alla tv l’Italia intera per tifare per lui e festeggiare i suoi successi, tra cui: tre ori olimpici, due ori mondiali e 50 vittorie in coppa del mondo; Deborah Compagnoni, regina dello sci italiano tre volte campionessa olimpica, tre medaglie d’oro ai campionati mondiali del 1996 e 16 volte vincitrice della Coppa del Mondo nelle gare individuali, affermandosi così come una delle atlete più vincenti dello sci alpino italiano; Eleonora Abbagnato, simbolo dell’eleganza della danza classica nel mondo, étoile dell’Opéra di Parigi e dal 2015 direttrice del Teatro e del corpo di ballo dell’Opera di Roma; Christian De Sica attore, regista e showman, figlio d’arte e volto simbolo della commedia all'italiana, artista amato e celebrato da generazioni di spettatori per la sua versatilità nell’interpretare sia ruoli comici che profondi ed impegnati e Flavia Pennetta, leggenda del tennis italiano, prima azzurra nella Top10 Wta e vincitrice degli Us Open nel 2015.

A raccontare e snocciolare le storie di vita dei protagonisti, Silvia Toffanin che, con la consueta eleganza e sensibilità, conduce questo viaggio umano e professionale tra storie uniche e autentiche capaci di appassionare e coinvolgere il pubblico. Ma Silvia, si concede anche momenti di leggerezza con le divertenti gag dell’attore/imitatore Vincenzo De Lucia che, munito di immancabili lacrime e fazzolettini di carta, veste in maniera magistrale i panni della padrona di casa.