Domenica torna "A pè par Ciavasa", alla 43a edizione

Ci siamo: domenica 19 ottobre puntuale torna a Chiavazza "A pè par Ciavasa", alla 43a edizione. L'appuntamento proposto come da tradizione dal Gruppo Alpini è in p.zza XXV Aprile. La partenza è alle ore 14,30 della camminata non competitiva a passo libero aperta a tutti.

Le iscrizioni si raccoglieranno in Pzza. XXV Aprile dalle ore 10 alle 14,20. I gruppi sono invitati a iscriversi al mattino. La quota di partecipazione individuale di Euro 7 che comprende cartoccio caldarroste, medaglione ricordo e numerosi premi a sorteggio.

Il percorso è di circa 5 km per le vie del rione marcato sul manto stradale con partenza e arrivo in piazza XXV Aprile entro 2 ore.

Premi per primi classificati, la famiglia più numerosa, più affezionato, più giovane, più anziano, il gruppo e società sportiva più numerosi.

BUONI PREMIO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E ASILI CHIAVAZZESI

Info 340 8038481 chiavazza.biella@ana.it

Al mattino e al pomeriggio saranno organizzati laboratori da parte delle scuole e dall'associazione Genitori Chiavazza al teatro parrocchiale.