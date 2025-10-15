DocBi, alla Fabbrica l'incontro con l'artista Guido Tassini, in arte "Tax" FOTO

Domenica 19 ottobre si conclude alla Fabbrica della ruota la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”, che presenta le opere di Guido Tassini, in arte “Tax”.

Per l’intera giornata sarà presente l’artista, che con la sua consueta ironia illustrerà al pubblico l’origine e il significato delle sue creazioni. Tassini attinge ai più diversi ambiti per ideare e costruire automi meccanici dalle forme più varie, capaci di stupire, divertire e far riflettere.

Alle ore 18 è previsto un brindisi di saluto che segnerà la chiusura della stagione espositiva alla “Fabbrica della ruota”, in attesa della programmazione del prossimo anno.

L’evento è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – bando Culturhub, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Regione Piemonte.