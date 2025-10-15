 / Cronaca dal Nord Ovest

Auto precipita nel dirupo, è successo nella vicina Valsesia: salvato un anziano FOTO

Ieri, intorno le 17, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti sulla strada comunale che collega Varallo alla frazione Morondo per un incidente stradale avvenuto in autonomia.

L'auto, uscita di strada, è caduta nel dirupo per alcuni metri tra le rocce rendendo difficoltosa la manovra di estricazione dell'anziano ed unico occupante della vettura. Arrivata sul posto, la squadra ha soccorso il conducente e poi trasportato in luogo sicuro in una zona a valle del sinistro. Alla fine, è stato affidato alle cure del personale medico, presente con un'ambulanza medicalizzata assieme ai Carabinieri.

