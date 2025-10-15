 / CRONACA

CRONACA | 15 ottobre 2025, 13:40

Tentato furto in un supermercato di Cossato, un uomo rischia una denuncia

cossato furto

Tentato furto in un supermercato di Cossato, un uomo rischia una denuncia (foto di repertorio)

Verrà molto probabilmente deferito per tentato furto aggravato l’uomo di origine straniera fermato con della merce non pagata, sottratta da un supermercato di Cossato. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 14 ottobre. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno identificato il 37enne, poi sottoposto agli accertamenti di rito.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore