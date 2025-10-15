Tentato furto in un supermercato di Cossato, un uomo rischia una denuncia

Verrà molto probabilmente deferito per tentato furto aggravato l’uomo di origine straniera fermato con della merce non pagata, sottratta da un supermercato di Cossato. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 14 ottobre. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno identificato il 37enne, poi sottoposto agli accertamenti di rito.
In Breve
mercoledì 15 ottobre
martedì 14 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Torinese travolta da un’auto a Biella
Sinistro senza feriti a Quaregna Cerreto.