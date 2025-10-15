 / COSTUME E SOCIETÀ

La Passione secondo Maria, tante persone in Duomo per la conferenza di Massimo Cacciari FOTO

L’incontro è inserito nel ciclo di eventi dal titolo “Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità”.

Ha richiamato un gran numero di persone la conferenza di Massimo Cacciari, andata in scena nella serata di ieri, 14 ottobre, nella Cattedrale di Biella. L’incontro è inserito nel ciclo di eventi dal titolo “Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità”.

Per l'occasione, il noto filosofo e saggista veneziano ha presentato il suo libro La Passione secondo Maria (edito da Il Mulino). Partendo dall'opera di Piero della Francesca, Madonna del Parto, fino alla Pietà di Michelangelo, Cacciari ha condiviso con il folto pubblico riflessioni e pensieri sul significato iconologico delle principali rappresentazioni mariane della storia dell'arte.

Un'analisi autentica, senza retorica, intensa e profonda sulla figura di Maria, madre e credente, e sul mistero dell’incarnazione, attraverso lo sguardo filosofico di uno dei pensatori più autorevoli del nostro tempo. A fine serata, i presenti hanno poi avuto l'opportunità di avere una dedica sul libro direttamente dalle mani dell'autore.

Le prime dalle rubriche

