Tollegno, al via il piano di asfaltatura

L’amministrazione comunale di Tollegno prosegue nel proprio impegno per la manutenzione e la sicurezza della viabilità cittadina. A seguito dei sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico, sono stati individuati diversi tratti di strade comunali che presentano condizioni di ammaloramento del manto stradale che stanno creando criticità per la circolazione e tali da richiedere interventi di ripristino.

I lavori di asfaltatura e ripristino stradale sono quindi mirati specificamente alla sistemazione delle zone più gravemente danneggiate e logorate della viabilità comunale. Per far fronte a tale problematica, è stato redatto un piano atto alla risoluzione di dette criticità, che individua i tratti stradali oggetto di intervento mediante operazioni di rappezzo e risagomatura la cui entità sarà definita in fase di esecuzione. I tratti interessati dai lavori sono localizzati nelle seguenti aree: regione Carameletto, regione Case Morbe, regione Spina, via On. Tempia, via Vittorio Veneto e piazza Alpini d’Italia. I lavori comportano una spesa complessiva di circa 25mila euro.

«La manutenzione della rete viaria è una delle priorità dell’amministrazione – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Alberto Mosca – e con questo intervento andiamo a migliorare la sicurezza e la fruibilità di alcune delle arterie del paese. È un impegno costante, che si inserisce in una programmazione più ampia volta al decoro urbano e alla cura del territorio». Il Comune conferma così la volontà di proseguire, anche nei prossimi mesi, con ulteriori interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio comunale, in un’ottica di attenzione alla qualità della vita e alla sicurezza dei cittadini.