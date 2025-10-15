Biella, navette cittadine: tra Città Studi e Piazzo primi bilanci positivi

Prosegue la sperimentazione delle due navette cittadine attivate dal Comune di Biella a settembre.

La navetta Città Studi è partita il 10 settembre, in concomitanza con il primo giorno di scuola. Dopo circa un mese di servizio (oggi è il 15 e il servizio è partito il 10), sono stati contati circa 400 passeggeri. Secondo l’assessore ai Trasporti Edoardo Maiolatesi, si tratta di numeri positivi: "Va bene così, perché la navetta funziona solo nei giorni di scuola. Gli orari sono stati studiati per coincidere con le lezioni universitarie e con gli arrivi e le partenze dei treni".

L’itinerario si snoda lungo piazza San Paolo, viale Roma, piazza Adua, viale Macallé, via Galimberti, via Fecia di Cossato, via Lamarmora, via Ivrea e corso Pella. Le prime corse del mattino sono le più utilizzate, con picchi di 15-20 persone per corsa, e una corsa che ha raggiunto 25 passeggeri. Le corse di tarda mattinata registrano un’affluenza inferiore.

Il Progetto nasce dal lavoro congiunto di Comune di Biella, Agenzia Mobilità Piemontese (AMP), Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli (ATAP), Città Studi Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Fondazione CRB) e Istituto Tecnico Superiore per il settore Tessile, Abbigliamento e Moda (ITS TAM). Sponsor principalmente Comune di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Città Studi Biella. L'ITS TAM ha contribuito alle spese relative alla comunicazione e alla promozione per l’avvio della nuova linea.

"Molti corsi universitari stanno iniziando ora – spiega Maiolatesi – quindi aspettiamo dati più consolidati. Poi valuteremo insieme ai partner se servono migliorie e come procedere. L’obiettivo è che la navetta, oltre a collegare la stazione con il polo universitario, serva anche come asse est-ovest della città".

Passando alla navetta del Piazzo, attivata sempre a settembre in sostituzione della ex funicolare, il servizio ha registrato finora 1.500 utenze, di cui 700 solo nell’ultima settimana fino a domenica. L’assessore sottolinea: "È un servizio importante, e continueremo a garantire il collegamento con il quartiere anche nei prossimi mesi. Ovvio che anche in questo caso se saranno necessari aggiustamenti di orari valuteremo".

Nei giorni di maggiore affluenza si contano 70-80 utenti, mentre alcune corse di mezza mattinata registrano 15-20 persone, spesso gruppi di turisti, un segnale positivo per la fruizione del territorio. Per migliorare la segnaletica, l’amministrazione sta valutando anche l’installazione di cartelli in inglese nella zona della funicolare, per informare che il collegamento tra Biella Piano e Biella Piazzo è comunque garantito dal bus navetta.