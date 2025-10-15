Biella, accesso ai centri prelievi dell’ASL BI fino al 17 ottobre solo su prenotazione

Fino a venerdì 17 ottobre, l’accesso ai Centri Prelievo sarà consentito esclusivamente su prenotazione. La misura si rende necessaria per consentire il passaggio al nuovo sistema informatico del Laboratorio Analisi, nell’ambito del progetto regionale “Laboratorio Unico Virtuale” (LUV).
L’attività di adeguamento, che interessa anche altre Aziende sanitarie del Piemonte, comporterà una temporanea riduzione dei servizi e la sospensione dell’accesso diretto nelle sedi abitualmente operative. Saranno comunque garantite tutte le urgenze.
Le sedi territoriali di Biella (via Caraccio), Vigliano Biellese, Mongrando, Andorno Micca, Cavaglià, Valdilana – frazione Ponzone e località Valle Mosso restano attive, ma con accesso su prenotazione come di consueto.
Per accedere ai Centri Prelievo dell’Ospedale di Biella e di Cossato sarà necessario prenotare, fino a esaurimento posti, tramite il numero verde 800 000 500 (tasto 6).
Nel corso della settimana è previsto un incremento progressivo del numero di utenti che potranno effettuare gli esami, fino al completo ritorno ai volumi di attività ordinari.
Il progetto LUV, coordinato dall’Area Interaziendale di Coordinamento del Piemonte Nord Orientale (AIC3), mira a migliorare l’organizzazione e l’efficienza dei Laboratori analisi, con benefici diretti per l’utenza.
L’ASL BI invita i cittadini a organizzarsi per tempo e segnala che, in questa fase di transizione, potrebbero verificarsi lievi ritardi nei tempi di refertazione. L’Azienda ringrazia l’utenza per la collaborazione e la comprensione.