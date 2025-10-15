Quaregna Cerreto, la minoranza tuona: “Niente più Giochi Intercomunali dopo 40 anni. Decisione scioccante, perchè?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il gruppo di minoranza consiliare Insieme per Quaregna Cerreto esprime il proprio sconcerto e la più profonda incredulità di fronte alla decisione del sindaco di ritirare il patrocinio comunale ai tradizionali Giochi Intercomunali del Biellese. Con una lettera laconica e piena di imprecisioni, il primo cittadino ha comunicato al comitato organizzatore l'uscita da una manifestazione che, per oltre 40 anni, ha rappresentato un momento fondamentale di aggregazione, sport e amicizia per i bambini di ultimamente dodici comuni del nostro territorio.

Siamo basiti e scioccati di fronte a questo ennesimo muro costruito intorno al nostro comune. La decisione, formalizzata in una lettera datata 10 giugno 2025, è stata presa in sordina, pochi giorni dopo la magnifica edizione dei giochi tenutasi proprio nel nostro Comune il 31 maggio e il 1° giugno scorsi. Un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di bambini e famiglie e che si è concluso con il passaggio della bandiera al comune di Valdengo per l'edizione successiva del 2026.

Ciò che rende questa scelta ancora più grave è l'assoluta mancanza di trasparenza. Il sindaco non ha ritenuto opportuno informare il consiglio comunale di una decisione di tale portata, nonostante ne abbia avuto ben due occasioni ufficiali nelle sedute di luglio e settembre. In queste settimane abbiamo raccolto lo sconcerto e la rabbia di numerose famiglie, le stesse che hanno sempre partecipato con gioia e che oggi si sentono tradite. Di fronte a ciò, chiediamo pubblicamente al sindaco di spiegare le ragioni di questa scelta e di riconsiderare una decisione che impoverisce la nostra comunità e priva i nostri bambini di un'importante opportunità di crescita e socializzazione”.