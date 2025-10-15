Quaregna Cerreto, dal sindaco arriva la replica: “Ecco perchè il Comune si è ritirato dai Giochi Intercomunali”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Come tutte le cose, possono iniziare e finire. Parlando dei Giochi Intercomunali è stata inviata una nota dalla segreteria comunale nel mese di agosto che annunciava la nostra intenzione di uscire da questa manifestazione e di non voler più far parte del comitato organizzatore dopo molti anni. La ragione è una soltanto: sono avvenuti atteggiamenti irrispettosi e ingiuriosi che nulla hanno a che fare con lo spirito sportivo. Uno sgarbo istituzionale che questa amministrazione condanna fermamente.

I fatti sono avvenuti lo scorso 1° giugno, in una giornata afosa ed estremamente calda. Come in passato, molti bambini hanno preso parte ai Giochi Intercomunali, pronti a sfidarsi nelle diverse discipline. Sembrava una giornata come tante altre. Due ragazzini erano intenti a giocare a palla in una zona lontana dalle gare, in compagnia di una preparatrice atletica, nonché zia di uno dei giovani. Anziché rivolgersi a quest'ultima, uno dei membri del comitato organizzatore ha raggiunto il signor Edoardo Raffagnato e la signora Antonella Ramella Pralungo, rispettivamente assessore e consigliere comunale del comune di Quaregna Cerreto, per apostrofarli senza riguardo e alcun rispetto che si deve alla carica istituzionale che, con valore e impegno, rappresentano. Da questa amministrazione non saranno mai tollerabili simili atteggiamenti.

Non solo: nonostante qualche acciacco fisico, l'assessore Raffagnato ha voluto lo stesso essere presente a questo tipo di manifestazione ma non è stato nemmeno chiamato per la consegna dei premi di giornata. Nemmeno per i bimbi residenti nel nostro comune. Una differenza di trattamento inspiegabile e non giustificabile. Per queste ragioni, abbiamo deciso di ritirarci dai Giochi Intercomunali. Avremmo voluto che simili scenari non fossero divulgati per mezzo stampa ma la minoranza, con la sua interrogazione, ci impone di riportare quanto accaduto. Qualcuno si assumerà la responsabilità di aver reso pubblico questa situazione chiedendoci motivazioni al riguardo.

La nostra posizione è chiara: non si possono accettare gesti che non coincidono con i valori dell'etica sportiva e dell'educazione. Infine, questa amministrazione informa che domani, alle 16.30, ci sarà un incontro in Comune con un'associazione per organizzare delle mini-olimpiadi così da coinvolgere i giovani e le famiglie del nostro paese”.