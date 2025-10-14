Dal Nord Ovest – Grida di aiuto per un escursionista precipitato in montagna, salvato

Ieri pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte hanno recuperato un escursionista precipitato nella zona della Rocca la Meja, provincia di Cuneo.

L'allarme è stato lanciato dalla compagna di gita dell'uomo caduto dal sentiero riportando un politrauma con interessamento del capo. In zona si trovava un tecnico del Soccorso Alpino in attività individuale che ha udito le urla e si è portato rapidamente nel luogo dell'incidente per prestare all'infortunato i primi soccorsi.

In seguito è giunto l'elicottero del 118 che ha sbarcato al verricello l'equipe al completo. Il paziente è stato stabilizzato, imbarellato e caricato a bordo del velivolo, sempre tramite verricello, per il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato in codice giallo.