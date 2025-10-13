Opere di bitumature sulla strada, interventi a Donato e Occhieppo

Dalle 8 di oggi, lunedì 13 ottobre, sono iniziate le bitumature lungo alcuni tratti della SP 419 della Serra, a Donato, e lungo la SP 500 nei comuni di Occhieppo Inferiore e Superiore. I lavori di rifacimento dei piani viabili, secondo programma, si prolungheranno per alcuni giorni tenendo anche in considerazione l'evolversi delle condizioni meteo, e verranno svolti al meglio e nel tempo più celere possibile.

Il traffico nelle strade, per limitare al minimo il disagio ai cittadini, sarà limitato temporaneamente mediante la sola istituzione di senso unico alternato, come da ordinanza.