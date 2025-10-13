 / Valle Cervo

Pralungo, lavori in via Gramsci: cambia la viabilità

Cambia la viabilità nel comune di Pralungo. Come riportato dall'amministrazione, dalle 8 alle 13 di oggi, lunedì 13 ottobre, via Gramsci sarà chiusa al traffico nel tratto dal civico 7 al civico 32 per lavori. L'invito è di prestare attenzione alla segnaletica in loco.

