Tiro con l'arco, iniziata la stagione per gli Arcieri Biella

Prima competizione indoor della stagione 2025/26 per gli Arcieri Biella che partono alla grande con la partecipazione di ben 3 atleti alla gara di Ivrea tenutasi sabato 11 e domenica 12 ottobre.
A conquistare il gradino più alto del podio nella categoria master femminile ci pensa Eva Revera. Buona anche la prestazione della compagna di squadra Manuela Accotto. La rappresentanza maschile, invece, viene affidata a Paolo Marega. Purtroppo non è stata giornata, ma il suo valore è ben conosciuto.
Prossimo appuntamento è per il weekend del 25 e 26 ottobre a Carpignano quando gli Arcieri Biella scenderanno di nuovo in campo per difendere i colori della squadra.