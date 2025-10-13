 / SPORT

13 ottobre 2025

Successo per le gare regionali Endas alla scuderia "La Spada" FOTO

Domenica 12 ottobre a Zubiena: sport, creatività e passione.

Domenica 12 ottobre presso la “Scuderia La Spada" di Zubiena si sono svolte le  Gare Regionali Master Endas. Tantissimi cavalieri e amazzoni si sono sfidati con passione e spirito sportivo, alla presenza del Presidente Regionale Endas Valerio Martin.

L'evento ha unito la tradizionale competizione tecnica, il cui livello tecnico si è alzato notevolmente, sottolineando la qualità della preparazione che gli istruttori della scuderia danno ai propri allievi, a una novità spettacolare nata dall'intuizione di un'allieva della scuderia: l'Horse Performance Contest.
Una disciplina innovativa che ha trasformato il maneggio in un vero palcoscenico artistico. In questa competizione i partecipanti hanno avuto totale libertà creativa: hanno creato le proprie coreografie originali, scelto personalmente le musiche e deciso il livello di difficoltà tecnica delle esibizioni. Le performance hanno spaziato da numeri eleganti e classici a coreografie moderne e dinamiche, con costumi ed elementi scenici personalizzati. I giudici hanno valutato non solo la tecnica equestre, ma anche l'originalità, l'armonia del binomio, l'interpretazione musicale e l'impatto emotivo. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo ogni esibizione, dimostrando come l'equitazione possa diventare vera arte quando creatività e abilità tecnica si fondono perfettamente.

Le classifiche finali del Master Endas: Ludica - 1° Bianca Curatolo e Alice Coda Zabetta a pari merito

Categoria A – 1°Greta Ferrero, 2° Ludovica Berga, 3° Carlotta Dalla Rosa;

Categoria B - 1°Leonardo Curulli, 2°Emma Paladin, 3° Cecilia Quaregna;

Open - 1° Marco Vergnasco, 2° Giada Franchetti, 3° Stefania Cullati;

Pro: - 1°Gabriele Ghisio, 2° Paola Torazzo 3° Esmeralda Scandaluzzi.
Horse Performance Contest:
1° Paola e Simone;
2° Cecilia e Linda;
3° Elisa.

Durante le premiazioni, il Presidente Martin si è dichiarato molto soddisfatto e ha colto l'occasione per un annuncio importante: "Sono orgoglioso di comunicare che Chiara Garizio, oggi giudice di gara, nuova Presidente del neo costituito Comitato Endas della provincia di Biella. La sua passione, competenza e dedizione al mondo equestre rappresentano perfettamente i valori del nostro ente."

Un caloroso applauso e un sentito ringraziamento sono stati rivolti a Chiara Garizio e Roberto Cerchiaro, titolari della Scuderia "La Spada", per l'impeccabile organizzazione dell'evento, la loro instancabile passione per il mondo equestre e l'elevata competenza tecnica con cui formano e seguono i loro allievi. La loro dedizione ha permesso di realizzare una giornata memorabile che ha unito sport, arte e spirito di comunità.

Grazie anche a tutti i partecipanti che hanno reso questa giornata un vero successo di sport, creatività e passione equestre.

Sara Bortolozzo, s.zo.

