Successo per le gare regionali Endas alla scuderia "La Spada" FOTO

Domenica 12 ottobre presso la “Scuderia La Spada" di Zubiena si sono svolte le Gare Regionali Master Endas. Tantissimi cavalieri e amazzoni si sono sfidati con passione e spirito sportivo, alla presenza del Presidente Regionale Endas Valerio Martin.

L'evento ha unito la tradizionale competizione tecnica, il cui livello tecnico si è alzato notevolmente, sottolineando la qualità della preparazione che gli istruttori della scuderia danno ai propri allievi, a una novità spettacolare nata dall'intuizione di un'allieva della scuderia: l'Horse Performance Contest.

Una disciplina innovativa che ha trasformato il maneggio in un vero palcoscenico artistico. In questa competizione i partecipanti hanno avuto totale libertà creativa: hanno creato le proprie coreografie originali, scelto personalmente le musiche e deciso il livello di difficoltà tecnica delle esibizioni. Le performance hanno spaziato da numeri eleganti e classici a coreografie moderne e dinamiche, con costumi ed elementi scenici personalizzati. I giudici hanno valutato non solo la tecnica equestre, ma anche l'originalità, l'armonia del binomio, l'interpretazione musicale e l'impatto emotivo. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo ogni esibizione, dimostrando come l'equitazione possa diventare vera arte quando creatività e abilità tecnica si fondono perfettamente.

Le classifiche finali del Master Endas: Ludica - 1° Bianca Curatolo e Alice Coda Zabetta a pari merito

Categoria A – 1°Greta Ferrero, 2° Ludovica Berga, 3° Carlotta Dalla Rosa;

Categoria B - 1°Leonardo Curulli, 2°Emma Paladin, 3° Cecilia Quaregna;

Open - 1° Marco Vergnasco, 2° Giada Franchetti, 3° Stefania Cullati;

Pro: - 1°Gabriele Ghisio, 2° Paola Torazzo 3° Esmeralda Scandaluzzi.

Horse Performance Contest:

1° Paola e Simone;

2° Cecilia e Linda;

3° Elisa.

Durante le premiazioni, il Presidente Martin si è dichiarato molto soddisfatto e ha colto l'occasione per un annuncio importante: "Sono orgoglioso di comunicare che Chiara Garizio, oggi giudice di gara, nuova Presidente del neo costituito Comitato Endas della provincia di Biella. La sua passione, competenza e dedizione al mondo equestre rappresentano perfettamente i valori del nostro ente."

Un caloroso applauso e un sentito ringraziamento sono stati rivolti a Chiara Garizio e Roberto Cerchiaro, titolari della Scuderia "La Spada", per l'impeccabile organizzazione dell'evento, la loro instancabile passione per il mondo equestre e l'elevata competenza tecnica con cui formano e seguono i loro allievi. La loro dedizione ha permesso di realizzare una giornata memorabile che ha unito sport, arte e spirito di comunità.

Grazie anche a tutti i partecipanti che hanno reso questa giornata un vero successo di sport, creatività e passione equestre.