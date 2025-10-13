Prima gara stagionale per gli atleti della Asd Kwan Taekwondo Biella, impegnati sabato 4 e domenica 5 ottobre a Schio per la competizione Dolomiti Open. Nella giornata di sabato in gara le categorie Master e Cadetti.

Per i Master a combattere sono stati Fabio Cian e Roberto Bagatello, dopo la vittoria di Roberto in semifinale per 2 a 0, si è disputata una finale tutta Kwan con la vittoria di Roberto (medaglia d'oro) su Fabio (medaglia d'argento) per 2 a 1, una gara combattuta fino alla fine che dimostra la tenacia dei nostri atleti. Per la categoria Cadetti invece hanno combattuto Federico Cian, Alessandro Bagatello e Giovanni Condelli. Tutti e tre sono usciti in semifinale, portando a casa la medaglia di bronzo. Nella giornata di domenica hanno gareggiato gli atleti più piccoli.

A partecipare per la Kwan la piccola ma tenace atleta Livia Orsina (cat. Beginners 6-7 anni) che si aggiudica la finale con medaglia d'oro, vincendo per 2 incontri a 0; in seguito a conferma della sua passione per questo sport, disputa un ulteriore incontro amichevole con un’atleta di età maggiore. Medaglia d'argento per Bortolozzo Diego (cat. Kids 10-11 anni) che in un combattimento direttamente in finale, nonostante l’impegno, si deve arrendere ad un atleta più esperto. Nieddu Sara anch’essa cat. Kids, vince in netta superiorità la semifinale, mentre in finale si deve arrendere all’avversaria a causa di un calo di concentrazione al terzo round, medaglia d’argento comunque meritata per lei.

La Kwan chiude in classifica generale 19esima su 53 squadre partecipanti. I tecnici sono piuttosto soddisfatti delle prestazioni dei ragazzi alla prima gara della nuova stagione e puntano ad aumentare atleti partecipanti e risultati ai prossimi appuntamenti.