Boxing Club Biella in evidenza con i suoi atleti

Domenica 12 ottobre presso la palestra comunale di Vigliano Biellese la società biellese, Boxing Club Biella, ha organizzato una riunione pugilistica a cui hanno partecipato Lombardia e Piemonte dando vita a 7 incontri di alto livello, con 4 pugili biellesi impegnati sul ring.

Un'ottima location abbinata all'ormai impeccabile organizzazione ha visto affollare la palestra di giovani e semplici appassionati che hanno trascorso un pomeriggio pieno di emozioni e sport. In campo incontri estremamente equilibrati e ben rappresentati dalle società partecipanti: la Boxe Island, la Boxe GST Torino, la Boxing Club Prop Vercelli, la Francis Boxing Team di Rho, la Pugilistica Biella Boxe, la Borgosesia Boxe e la Boxe Cuneo. Tutte loro hanno dato vita a due ore di colpi e tecnica.

Alla fine, Gabriele Benetti, U17, kg 63, è uscito sconfitto con Monaco della Francis Boxing Team; Giacomo Coppa (categoria 64 kg) all'esordio, opposto a Taha della Borgosesia Boxe, è stato ben interpretato, buoni scambi che hanno premiato il pugile valsesiano più irruente e solido; il terzo biellese in gara il giovane Greco Junior che purtroppo non ha potuto indossare i guantoni a causa di un malessere dell'avversario poco prima di salire sul ring; ultimo e match clou della giornata è stato Lorenzo Rinaldi che, con i suoi 35 match, ha dimostrato la costante crescita e l'ottima vittoria conservando la cintura piemontese contro il coriaceo Walter Baldino della Valentina Boxe che ci ha provato fino alla fine.

Grandi prestazioni e ottimo l'afflusso del pubblico il che fa ben sperare per il prossimo evento pianificato per il 13 dicembre con location ancora da confermare.