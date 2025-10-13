Biella, la Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS incontra i giovani a Gli Orsi

Mercoledì 22 ottobre, dalle 11 alle 12.30, il Centro Commerciale Gli Orsi ospiterà un incontro speciale con Gianpietro Ghidini, fondatore della Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio. L’iniziativa, aperta a tutti, nasce dal desiderio di offrire ai giovani un momento autentico di confronto sui temi della fragilità adolescenziale, della prevenzione e della consapevolezza.

La Fondazione Ema Pesciolino Rosso ETS, nata dalla storia di Emanuele – un ragazzo di 16 anni che ha perso la vita dopo l’assunzione di una droga sintetica – trasforma da oltre dieci anni un dolore personale in un impegno collettivo. Con più di 2.500 incontri in oltre 1.000 città e 600.000 persone raggiunte, la Fondazione diffonde un messaggio di speranza e amore per la vita, offrendo sostegno a famiglie, scuole e comunità. L’appuntamento sarà condotto con la formula di un talk show interattivo, durante il quale Ghidini dialogherà con gli studenti, stimolando riflessioni e domande in un clima partecipato.

Non si tratta solo di ascoltare una testimonianza, ma di vivere un’esperienza che invita a riconoscere i segnali di disagio, costruire relazioni di fiducia e rafforzare la consapevolezza del proprio valore. Per favorire la partecipazione sarà attivo un servizio navetta per le scuole. Durante l’evento saranno esposti i principali volumi pubblicati dalla Fondazione, che offriranno l’occasione di approfondire e dare continuità ai temi affrontati da Ghidini nel corso dell’incontro, oltre a rappresentare un’opportunità per sostenere concretamente le attività dell’ente.

“Il Centro Commerciale Gli Orsi vuole essere un luogo che va oltre la dimensione commerciale,” dichiara Luciano Morganti, Direttore del Centro commerciale Gli Orsi. “Un punto di riferimento per la città, dove le persone possano incontrarsi, condividere esperienze e sentirsi parte di una comunità attenta ai valori dell’ascolto e della crescita reciproca.” Un’iniziativa che non rappresenta solo un momento di sensibilizzazione, ma un punto di partenza per una comunità più attenta e solidale.

La Fondazione Ema Pesciolino Rosso rinnova così il proprio impegno nel proteggere i giovani e accompagnarli nel percorso più importante: quello della scoperta della bellezza interiore che ognuno di noi possiede. Con questo evento, il Centro Commerciale Gli Orsi intende confermarsi un punto di riferimento per il territorio, promuovendo occasioni di incontro e crescita condivisa.