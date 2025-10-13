Nuovo evento al Biella Jazz Club, un concerto dedicato a Django Reinhardt

Prosegue la Stagione 59 al Biella Jazz Club con un concerto dedicato a Django Reinhardt. Martedì 14 ottobre, alle 21.30, la band torinese “20 Strings” con Alberto Palazzi alla chitarra, Maurizio Mazzeo alla chitarra, Andrea Garombo al contrabbasso e Simone Arlorio al clarinetto.

Attivi dal 2012, nati da un'idea di M. Mazzeo. Durante questi anni di attività che li ha visti calcare palchi italiani e esteri, la band ha esplorato diverse sfumature del gipsy jazz, dalle sue interpretazioni contemporanee alla musica tradizionale manouche, tenendo sempre centrale il riferimento a Django Reinhardt, fondatore del genere e grande fonte d’ispirazione per questo stile.

Proprio dallo studio del repertorio del grande chitarrista francese i 20 Strings decidono di soffermarsi sulle registrazioni che Django incise nella seconda metà degli anni 40, ed in particolare del 1947, registrazioni caratterizzate da un linguaggio musicale innovativo, influenzato dal nascente bebop e ancora oggi molto riconoscibile e sonoramente contraddistinto da un graffiante suono elettrico e dalla presenza del clarinetto, strumento che entra a far parte stabilmente della formazione del secondo Quintette de l’Hot Club de France. Il programma di ottobre prosegue martedì 21 con Atalaya Trio.

I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dal bando “Cultura Hub” di Fondazione CR Biella.