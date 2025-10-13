Montagne in dialogo: a Biella un pomeriggio di parole, paesaggi e libertà FOTO

Un pomeriggio intenso e partecipato ha animato la Libreria Giovannacci di Biella sabato 11 ottobre, dove lo scrittore Franco Faggiani ha incontrato il pubblico per l’evento “Montagne in dialogo: connessioni tra due mondi”. "Siamo profondamente grate per la partecipazione calorosa e attenta che ha animato l’incontro con Franco Faggiani. Vedere la libreria riempirsi di persone curiose, appassionate e desiderose di ascoltare storie che parlano di libertà, montagna e memoria è stato emozionante. Questo evento è nato dal desiderio di creare un ponte tra parole e paesaggi, tra cammini interiori e sentieri reali. E ci auguriamo che sia solo il primo di molti altri momenti di condivisione su questi temi” dichiarano Clara Lega (MCL Biella) e Stefania Gruppo (Rifugio Lago della Vecchia).

Organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Biella e dal Rifugio Lago della Vecchia, l’incontro ha offerto — in dialogo con Maria Laura Colmegna — un viaggio narrativo tra le valli alpine, le antiche mulattiere e le storie di memoria e libertà che caratterizzano l’opera dell’autore. Al centro del confronto, il suo ultimo libro, “Verso la libertà con un bagaglio leggero”, che ha ispirato riflessioni profonde sul rapporto tra uomo e natura, sul cammino come metafora di vita e sulla leggerezza come scelta consapevole. L’evento ha registrato una grande affluenza di pubblico, confermando l’interesse crescente per la letteratura che intreccia paesaggio, introspezione e impegno civile. L’atmosfera raccolta della libreria ha favorito un dialogo autentico tra autore e lettori, culminato in un partecipato momento di firmacopie.

Un ringraziamento speciale è andato a tutti i partecipanti, agli organizzatori di MCL Biella e del Rifugio Lago della Vecchia, Montagna Amica, CAI Biella, Sensa Cunisiun, Mucrone Local, GAL Montagne Biellesi (che ha concesso il patrocinio gratuito) e a Bolle di Malto, che ha offerto il brindisi finale. Un vero lavoro di rete che ha testimoniato la vitalità culturale della comunità biellese. Franco Faggiani tornerà ad aprile con un nuovo libro.