Biella, elezioni dei consigli di quartiere, rinviata la presentazione di "Insieme per Chiavazza"

Nei giorni scorsi il Sindaco di Biella Marzio Olivero ha firmato il decreto per la sospensione del procedimento elettorale dei consigli di quartiere cittadini. La data era stata fissata per il 26 ottobre, ma così non sarà. A richiedere lo slittamento delle votazioni è stata la mancanza di chiarezza sulla possibilità di votare da parte dei 16enni.

A breve verrà convocato il Consiglio Comunale per modificare il Regolamento e consentire il voto ai sedicenni. Nel frattempo, in attesa di una nuova data di convoca delle elezioni, la lista "Insieme per Chiavazza" ha rinviato la serata di presentazione alla cittadinanza prevista giovedì 16 ottobre alle ore 21 al teatro di via Firenze.

Fanno parte della lista Michele Belli, Martina Cavalli, Cesare Doria, Chiara Gaias, Luciano Piccioni, Alessandra Romano, Gianluca Servo, Stefano Tosetti, Riccardo Vigna, Stefania Zorio.