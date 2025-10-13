Le prescrizioni per invecchiare bene che non si fanno (quasi) mai, se ne parla al Favaro di Biella

Dopo l'ottima partecipazione ai due Caffè del Benessere di inizio mese presso l'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano di Biella e presso la Casa della Gioventù di Mongrando, in arrivo l'appuntamento al Favaro, presso il Salone della Cooperativa, giovedì 16 ottobre alle 15. Relatore il Geriatra Bernardino Debernardi che tratterà l'argomento "Le prescrizioni per invecchiare bene che non si fanno (quasi) mai".

Spesso ci si ferma solo alla prescrizione di farmaci o diete ma non si considerano altri fattori che possono condizionare un invecchiamento in salute a cominciare dall'isolamento delle persone anziane (gli anziani soli sono in aumento). Le statistiche indicano un aumento della mortalità di chi vive solo del 30% per tutte le malattie e del 14% in caso della percezione di senso di solitudine. Diverse malattie sono condizionate dalla presenza di fattori ambientali tipo inquinamento atmosferico cui si può ovviare con il contatto con la natura che può essere di aiuto anche per lenire disturbi psichici tipo ansia o depressione.

Per l'attività fisica tante volte viene fatta una prescrizione generica, senza entrare nel caso specifico. Anche la tecnologia facile da utilizzare può essere di aiuto per "invecchiare bene" Questi sono solo alcuni esempi di quanto verrà trattato nella riunione. Alla fine della riunione il solito "caffè" offerto dall'Associazione Soggiorno Anziani Favaro. I Caffè del Benessere di Anzitutto partecipano al progetto AccompagnaMenti, finanziato dalla Fondazione CR Biella, che ha come capofila AMA Biella ed è finalizzato all'assistenza a domicilio delle persone con demenza.