Sicurezza e comunità, da Vigliano le parole del maresciallo Donatelli: “Il dialogo con i cittadini è la nostra forza” VIDEO

“Avere un dialogo costante con la cittadinanza ci permette di avere in tempo reale il polso della situazione”. Queste le parole del Maresciallo Ordinario Angelo Donatelli, dal febbraio 2022 comandante della Stazione dei Carabinieri di Vigliano Biellese. È al suo primo incarico, dopo aver ricoperto il ruolo di vicecomandante della stessa stazione per circa 7 mesi .



Quali comuni coprite nel vostro servizio quotidiano?

Nello specifico, copriamo un territorio di oltre 10mila abitanti, comprendente i paesi di Vigliano Biellese, Valdengo e Ronco Biellese.



Quali le problematiche maggiormente riscontrate in quest'area di Biellese?

Sono più frequenti le truffe, tentate e riuscite, ai danni dei soggetti anziani unite a quelle informatiche. Spesso non vanno a segno, grazie soprattutto all'opera di prevenzione e sensibilizzazione adottata dall'Arma, contrassegnata da incontri con la popolazione. Tra i reati, si registrano molti episodi di lite tra vicini e familiari, legate ad aspettati economici, a cui si aggiungono casi da codice rosso, che hanno portato ad una tempestiva assistenza alla vittime e all'adozione del braccialetto elettronico nei confronti di soggetti indagati o imputati sottoposti a misure cautelari. Nella nostra realtà, segnaliamo un fatto ecclatante come la rapina ai danni di una persona anziana, degenerata in un tentato omicidio che, grazie all'ausilio del Nucleo Investigativo, ci ha permesso in 8 giorni di identificare l'autore del fatto, poi sottoposto alla misura restrittiva in carcere. Un episodio grave che ha suscitato clamore in tutto il paese ma ha trovato la pronta risposta delle forze dell'ordine. Sul fronte degli incidenti, i numeri sono piuttosto bassi sebbene esistano dei punti critici dove accadono vari sinistri, causati dall'elevata velocità o dalla mancanza di precedenza. Infine, dai tempi del Covid, si confermano residuali i dati sul fenomeno dei furti in abitazione.

Quanto è fondamentale l'apporto del cittadino?

È di vitale importanza perchè il cittadino ci aiuta ad avere contezza degli animi del territorio e della popolazione. È un rapporto che si costruisce giorno dopo giorno basato sulla fiducia e sul confronto continuo. Il dialogo con i cittadini è la nostra forza.



Vuole citare un episodio dove la collaborazione con la popolazione è stata fondamentale per un vostro intervento?

Quasi sempre l'aiuto della popolazione risulta decisivo per i nostri interventi. Anche le segnalazioni di persone e auto sospette sono importanti. Posso citare un esempio: tempo fa era stata notata in paese una coppia di fidanzati impegnata a chiedere soldi a chiunque incontrasse. La loro presenza ha insospettito molti residenti che hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri. Sono stati rintracciati e si è scoperto che ambedue avevano consumato sostanze stupefacenti. La ragazza è stata anche denunciata per il possesso non giustificato di un coltellino. A riprova di come il rapporto di fiducia sia stretto e il dialogo tra l'Arma e il cittadino costante per riportare alla normalità una situazione che ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti.



Spesso si dice che fare comunità aiuta a prevenire alcuni tipi di reato: pensiamo alle truffe, è proprio così?

Si lo è, specialmente in situazioni dove le tecniche di raggiro sono più elaborate e raffinate. Penso solo alle truffe informatiche. Il consiglio è di non rivelare mai abitudini e informazioni private a soggetti sconosciuti. Noto però che la risposta della popolazione è pronta ed efficace a questo genere di situazioni. Da qui il mio personale appello: se avete dubbi chiamate il 112, non abbiate timore, siamo qui per voi. È sempre buona norma fare una chiamata, una verifica in più così da evitare circostanze sgradevoli.