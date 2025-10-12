Estonia, allarme per 'omini verdi': provocazione della Russia?

(Adnkronos) - Spuntano gli 'omini verdi' al confine tra Estonia e Russia. E Tallinn teme una provocazione di Mosca. La definizione 'omini verdi' - in inglese Little Green Men - descrive soldati con uniformi anonime, prive di mostrine e segni distintivi per il riconoscimento. Il gruppo di militari, come mostrano le immagini dell'emittente estone ERR, è stato avvistato al confine tra il paese baltico e la Russia. La presenza dei militari ha fatto scattare misure temporanee sulla base delle segnalazioni delle guardie di frontiera estoni: "Abbiamo osservato gruppi di uomini armati, apparentemente impegnati in attivistà sospette. Non si tratta di elementi delle guardie di frontiera, la situazione rappresenta una minaccia", il resoconto delle guardie estoni.

A ridimensionare l'allarme, nella tarda serata, il messaggio pubblicato su X da Marko Mikhelson, presidente della Commissione Affari Esteri del parlamento estone: "Mantenete la calma, la compostezza e la concentrazione. Abbiamo il totale controllo della situazione".

In passato, la presenza di 'omini verdi' ha caratterizzato la fase iniziale delle operazioni che hanno portato la Russia ad invadere la Crimea nel 2014. Militari privi di divise identificabili presero il controllo dell'aeroporto di Simferopoli e di basi militari. Un copione simile è andato in scena anche in Donbass, con il sospetto che tra gli 'omini verdi' abbiano operato anche elementi delle forze speciali.