Bocce, la Ternenghese Ronchese vince il 9° Memorial Oreste Oliva

La Ternenghese Ronchese con Grazia Toso, Edoardo Graziano, Lorenzo Nicolas Di Glaudi, Umberto Dellagaren ha vinto il 9° memorial "Oreste Oliva" organizzato dalla società Jolly Cub Buronzo.
Secondo posto per Piatto Sport che schierava Roberto Orlandi, Galliano Marangon, Velio Veronese, Piero Renzo La Cognata. Al terzo posto si sono piazzate Valle Mosso Mossese (Imerio Pietrobon, Leonardo Albergoni, Mauro Didonè, Mauro Ciocchetti) e Valle Elvo (Umberto Giacchetti, Davide Bianchi, Sandro Narcisio, Marco Consolini).
Settimana di tornei all'orizzonte: a Piatto continua la poule a terne con le partite dei recuperi. Oggi inizia a Buronzo quello a otto quadrette BBDD. Mercoledì al "Città di Biella" il tradizionale torneo a sedici quadrette CCDD. Poi giovedì a Buronzo inizia quello a quadrette sempre CCDD.