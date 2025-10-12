Biella, 2a edizione della "Sfacchinata Inclusiva": tre ore di nuoto non stop

Inclusione e benessere fanno rima anche con nuotare. È con questi principi che il gruppo In Sport organizza anche in questa stagione sportiva la “Sfacchinata Inclusiva”, progetto che torna per la seconda edizione consecutiva al Centro Sportivo Massimo Rivetti di Biella.

L’iniziativa, in programma domenica 26 ottobre 2025 dalle 15:00 alle 18:00, prevede tre ore non stop di nuoto e si svolgerà in contemporanea in cinque differenti centri natatori gestiti da In Sport, Sport Active e Sport Plus: Biella, Concorezzo, Cormano, Seregno e Villa Guardia.

«La Sfacchinata Inclusiva è una manifestazione ludico-motoria di nuoto, aperta a squadre composte da atleti con qualsiasi abilità, dai principianti ai più esperti, dai normodotati ai portatori di disabilità, accompagnati o non, dai bambini agli adulti» – ha spiegato Valeria Pistori, direttore del centro sportivo biellese.

Lo scopo principale è quello di unire simbolicamente, in una sola giornata, cinque località sportive dove quanti più atleti possibile nuoteranno all’insegna dello sport inclusivo.

Le squadre, a numero illimitato di partecipanti, si gestiranno in autonomia, scegliendo il proprio nome e condividendo un obiettivo comune: dimostrare che lo sport è un veicolo di benessere e inclusione.

L’evento sarà anche l’occasione per ricordare Bruno Piccolo, collaboratore del gruppo In Sport scomparso prematuramente durante l’estate, che ha dato un contributo importante alla crescita del nuoto e dell’inclusione sportiva a Biella.

Per partecipare è richiesto il certificato medico non agonistico in corso di validità.