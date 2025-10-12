Buona la prima, Scuola Pallavolo Biellese vincente a Caluso

Esordio positivo nel campionato regionale di Serie C per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La formazione di coach Giovanni Bonaccorso – targata Ilario Ormezzano Sai – si è imposta 3-0 a Caluso contro il Volley Montanaro, bissando il risultato di Coppa Piemonte della settimana precedente.

Le parole di coach Giovanni Bonaccorso: “Una vittoria che vale tre punti ma, come ci aspettavamo, è stata tutt’altra partita rispetto a quella di sette giorni prima, sebbene il risultato sia il medesimo. Il match è stato più combattuto e la svolta è arrivata alla fine del secondo set, vinto 28-30 in volata dopo essere stati sotto sul 23-20. Abbiamo sfoggiato una compattezza insolita per una squadra nuova. Per la prima volta abbiamo schierato il palleggiatore unico, con l’opposto Despaigne in campo. Novità e precisione difficilmente vanno in coppia. Festeggiamo consapevoli che serve aggiungere per ambire a una stagione da protagonisti. Su questo dobbiamo essere chiari: non dobbiamo vincere il campionato, l’obiettivo è appunto essere protagonisti e per farlo servirà migliorare ancora tanto. La particolare formula senza playoff toglierà stimoli di classifica a tante squadre, già nella fase centrale. Noi dobbiamo allenarci invece tutto l’anno con le motivazioni al massimo”.

Volley Montanaro – SPB ILARIO ORMEZZANO SAI 0-3 (22-25/28-30/20-25)

SPB ILARIO ORMEZZANO SAI: Berteletti 4, Vicario, Agostini 11, Sensi 5, Stragiotti 4, Castrovilli, Maretti 2, Graziano 5, Kuhla, Antonov, Despaigne 20, Broglio, Carlotto (L1), Murdaca (L2). Coach Giovanni Bonaccorso, vice Simone Nicolo.