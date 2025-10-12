Il ciclismo torna protagonista a Biella, la partenza del Trofeo Tessile & Moda–Valdengo Oropa FOTO e VIDEO

Il ciclismo è tornato protagonista nella provincia di Biella. Pubblico delle grandi occasioni questa mattina, 12 ottobre, a Valdengo, per la prima edizione del Trofeo Tessile & Moda, la nuova gara su strada che ha già regalato emozioni e spettacolo agli spettatori presenti. Per l'occasione, sono state presentate le squadre assieme ai loro componenti prima della partenza delle 10.40.

La gara, che si concluderà al Santuario di Oropa, con arrivo previsto tra le 14.30 e le 14.55, è inserita nel circuito nazionale della Coppa Italia delle Regioni, che comprende 21 prove per la classifica maschile e 10 per quella femminile, distribuite in 11 Regioni. Biella sarà una delle tappe centrali. La prima corsa si è svolta a marzo in Liguria e l’ultima sarà in Veneto, il prossimo 19 ottobre.

Qui, il passaggio della carovana al Castello di Valdengo.

Presenti anche molte autorità e rappresentanti delle istituzioni, tra cui Roberto Pella, sindaco di Valdengo, parlamentare e presidente della Lega del Ciclismo Professionistico. Ecco le sue parole.

Di seguito l'elenco delle squadre in gara.