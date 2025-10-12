Smarrito gatto a Ponderano, chi l'ha visto?

Agostino non si trova più. È un gatto rosso smarrito da via Costantino Crosa di Ponderano. Se qualcuno lo avesse visto non esiti a telefonate il numero 329.1563653.
sabato 11 ottobre
venerdì 10 ottobre
martedì 07 ottobre
giovedì 02 ottobre
lunedì 29 settembre
giovedì 25 settembre
sabato 20 settembre
mercoledì 17 settembre
martedì 16 settembre
