12 ottobre 2025, 17:20

Smarrito gatto a Ponderano, chi l'ha visto?

gatto rosso

Agostino non si trova più. È un gatto rosso smarrito da via Costantino Crosa di Ponderano. Se qualcuno lo avesse visto non esiti a telefonate il numero 329.1563653.

g. c.

