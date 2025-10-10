Coggiola si veste a festa per “Paletta e Dintorni”

A Coggiola si prepara un fine settimana di festa per la 17ª edizione di “Paletta e Dintorni”. L’evento prenderà il via domani, sabato 11 ottobre, e continuerà per tutta la giornata di domenica, portando nel paese un ricco programma di appuntamenti: specialità culinarie, momenti di intrattenimento, proposte culturali, un vivace mercatino enogastronomico e di hobbisti, oltre naturalmente a tanta buona musica.

Ma la Sagra non è solo buon cibo e divertimento: è anche un’occasione per riscoprire l’anima più autentica e colorata del paese, fatta di creatività e partecipazione. Per questo motivo la Pro Loco ha invitato tutti i cittadini ad addobbare vie, balconi, cortili e vetrine con festoni, fiori, decorazioni in legno e tante altre creazioni fantasiose.

Nell’immagine si può vedere una delle case più decorate, che si trova in via Crevacuore.