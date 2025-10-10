Occhieppo Inferiore, iniziati i lavori in Piazza San Giovanni

A Occhieppo Inferiore in queste settimane sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza San Giovanni. I primi interventi riguardano al momento i sottoservizi, con il rifacimento della rete idrica e degli allacci vari.

Il progetto vale 200 mila euro e prevede tra il resto anche il rifacimento della pavimentazione: l'asfalto sarà sostituito con la sienite della Balma. Tra gli interventi più significativi è previsto anche il recupero di un antico burnell, da anni presente in piazza ma spesso ignorato: sarà valorizzato e integrato nel nuovo disegno urbano.

Il progetto era stato presentato a metà giugno ai cittadini proprio nella piazza, alla presenza di progettisti e amministrazione, e per la prima cittadina Monica Mosca rappresenta anche un impegno personale: “È stato uno dei punti centrali della mia campagna elettorale. Ora stiamo davvero cominciando. Non vedo l’ora di vedere la nuova piazza: sarà uno spazio più accogliente, più vissuto. Già oggi la gente si ritrova lì per scambiare due chiacchiere la sera, ma con questi lavori potremo renderla ancora più viva, pur mantenendo alcuni parcheggi, anche se con disposizione rivista”.