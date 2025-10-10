Come giocavamo noi, un pomeriggio per le famiglie a Campiglia Cervo

Il comune di Campiglia Cervo, in collaborazione con il Centro per le Famiglie IRIS, propone l’evento “Come giocavamo noi” un pomeriggio di gioco per bambini e genitori, con la guida di alcuni nonni.

Saranno attività ludico- ricreative a cui i più piccoli potranno partecipare con i propri genitori condividendo giochi e sfide. L'evento, in programma alle 14.30 di sabato 11 ottobre, al Circolo Valet, è rivolto alle famiglie con bambini in età dai 5 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita, bambini e genitori saranno coinvolti in giochi “ di una volta” presentati da alcuni anziani che si uniranno agli operatori del Centro Famiglie, in un clima di condivisione tra generazioni.

Al termine ci sarà un piccolo rinfresco e un momento di confronto con le operatrici per meglio conoscere tutte le proposte del Centro per le Famiglie – servizio IL PATIO . I laboratori avranno un numero limitato di posti. E’ necessaria l’iscrizione attraverso il qr code presente nei volantini o al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrURWhcjaxaahDSkarNKpuN3uqeVb_ZrUHbIblHEISdd5ocA/viewform?usp=header

Per informazioni: Centro per le Famiglie I.R.I.S. - Il Patio: 3357920454 patio@consorzioiris.net.