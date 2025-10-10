Andorno in festa per don Mario Parmigiani, il paese accoglie il nuovo parroco

Giornata storica per la comunità di Andorno Micca. Domenica 12 ottobre, alle 15, farà il suo ingresso il nuovo parroco, don Mario Parmigiani. Il sacerdote sarà accolto sul sagrato della chiesa alla presenza di cittadini, rappresentanti dell'amministrazione comunale, autorità e membri della banda musicale.

Seguirà la Santa Messa solenne, animata dalla cantoria parrocchiale, con i saluti del vescovo di Biella Roberto Farinella. Al termine della celebrazione avrà luogo un rinfresco in compagnia presso il salone del Parco La Salute del comune di Andorno.

Inoltre, in fondo alla chiesa, sarà posta una cassetta per la raccolta delle offerte da destinare ad alcuni lavori di sistemazione da effettuare all'interno della casa parrocchiale.