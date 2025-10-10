 / Ultim'ora

Ultim'ora | 10 ottobre 2025, 14:01

Nobel, Casa Bianca: "Comitato ha dimostrato di anteporre la politica alla pace"

Nobel, Casa Bianca: &quot;Comitato ha dimostrato di anteporre la politica alla pace&quot;

(Adnkronos) - "Il Comitato per il Nobel ha dimostrato che antepongono la politica alla pace". Così in un post su X il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado. 

"Il presidente Trump continuerà a fare accordi di pace nel mondo, a porre fine a conflitti e salvare vite".  

Sulla decisione di non conferire il premio tanto ambito a Donald Trump, il presidente del Comitato del Noberl per la pace Jorgen Watne Frydnes ha chiarito rispondendo ai giornalisti che "basiamo le nostre decisioni unicamente sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore